نائب : تخصيص موازنة لمواجهة كورونا افضل من اعلان حالة الطوارئ

2020/03/16 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، الحكومة الى تخصيص موازنة لمواجهة فايروس كورونا، مبينه ان اعلان حالة الطوارئ تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب بعد تحقيق النصاب.وقالت في بيان ، تلقته ، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “الافضل على الحكومة ان لا تعلن حالة الطوارئ وانما تخصص موازنة جيدة للوزارات […]

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