زلزال يضرب جنوبي إيران

2020/03/16 | 11:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الواحدة و 34 دقيقة من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (العاشرة و 4 دقائق مساء الاحد بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 27.20 والطول 55.32 درجة وفي عمق 16 كم من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

وتقع ناحية رويدر التابعة لـ "بندر خمير" على بعد 70 كم الى الغرب من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران.

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