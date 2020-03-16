ولي عهد أبوظبي مغردا “استمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة”

2020/03/16 | 11:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امارة ابو ظبي تواصل جميع المشاريع حسب الخطط المعتمدة

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