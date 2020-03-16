اعتقال تاجرين تلاعبا بالأسعار في خضم أزمة”فيروس كورونا”

2020/03/16 | 11:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الأمن الوطني العراقي بمحافظة بابل، وسط العراق، اليوم الإثنين، عن اعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالأسعار.وقال المصدر، إن قوة أمنية اعتقلت، اليوم، تاجرين اثنين في علوة […]

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