كاظم الحناوي - الدين والسياسة : فوبيا الوباء هي نفسها منذ 100 عام

2020/03/16 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي في أقل من 15يوما، بلغ عدد الوفيات أكثر من 2000 شخص وأكثر من40 الف مصاب حتى منتصف شهر اذار نتيجة تفشي وباء كورونا بأوروبا وهذه الاعداد من الوفيات في الدول الاوربية لم تحدث منذ 100 عام حينما غزت الأنفلونزا الاسبانية والتي جلبها الجنود الامريكان معهم والذين انتقلت اليهم من عمال السكك الحديدية الصينيين الذين نشروا المرض في الولايات المتحدة الامريكية .لتنتشر في نهاية الحرب العالمية الاولى 1918 بعد ا......

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