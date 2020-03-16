2020/03/16 | 11:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوتين فقط لــ محاربة "كورونـا" في العراق ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوتين فقط لــ محاربة "كورونـا" في العراق ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).