طارق حرب يستبعد إعلان حالة الطوارئ في العراق

2020/03/16 | 11:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استبعد الخبير القانوني طارق حرب، إعلان حالة الطوارئ فيالعراقبسبب تمتع أعضاء مجلس النواب في عطلة تشريعية، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يمتلك صلاحية الإعلان دون تصويت أعضاء المجلس.

وقال حرب، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إذا أعلن حالة الطوارئ دون عقد أية جلسة للمج...

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