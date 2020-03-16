الحشد الشعبي يطلق حملة للوقاية من فايروس كورونا في الموصل

2020/03/16 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير وتطهير لمنطقتي نمرود وحاوي في الموصل للوقاية من تفشي فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي نفذت كوادر الفوج الأول للواء 30 حملة تعفير وتعقيم المدارس والدوائر الرسمية ونقاط التفتيش والاسواق والشوارع ضمن منطقتي […]

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