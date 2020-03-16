سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 16 آذار 2020

2020/03/16 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، ارتفاعاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1220 ديناراً، أي 122 ألف دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1210 دنانير، أي 121 ألفاً و 100 دينار للمائة دولار.سعر العملات الأجنبية […]

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