2020/03/16 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية طرق وجسور المثنى، اليوم الإثنين، انجاز الاعمال الاخيرة من مشروع جسر الدراجي، فيما اشارت إلى أن المشروع ‏سيفتتح في منتصف شهر نيسان المقبل.‏ وقالت مسؤولة اعلام المديرية، نبأ المعموري، إن “الشركة المنفذة لشروع جسر الدراجي الكونكريتي ‏مستمرة في عملها”، مبينة ان “كلفة الجسر 4.8 مليار دينار وبطول 550 مترا مع المقتربات”.‏ واشارت المعموري، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تستعد لإستبدال اخر جسر عائم بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تستعد لإستبدال اخر جسر عائم بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).