تضاعف حالات الاصابة بفيروس كورونا في فرنسا كل ثلاثة ايام

2020/03/16 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تعلن ان الوضع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة

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