2020/03/16 | 11:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس وزراء سابق: سياسي اتفق مع أحد المرشحين لقبول التكليف بتشكيل الحكومة والاعتذار بعد ذلك لكسب الوقت كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الاثنين (16 آذار 2020)، أن […]

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