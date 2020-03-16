تصديق أقوال متهمين بقتل فتاة وطفل في الأنبار

2020/03/16 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الخالدية اقوال متهمين اثنين بقتل فتاة وطفل في الخالدية.وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “متهمين اثنين اعترفا أمام قاضي محكمة تحقيق الخالدية التابعة لرئاسة استئناف الانبار بقتلهما فتاة وطفلا بعد إحراق خيمة يسكنانها في احد مخيمات النازحين في المدينة”.وأضاف أن “امر القبض جرى استنادا […]

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