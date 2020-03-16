2020/03/16 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور قراري حكم منفصلين بالسجن مدة سبع سنوات بحق عضو سابق في مجلس محافظة نينوى لـ”مخالفتها” تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المدانة عضو مجلس محافظة نينوى أقدمت على مخالفة المادة (2/ ثالثا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور قرارين بسجن عضو سابق في مجلس نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور قرارين بسجن عضو سابق في مجلس نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).