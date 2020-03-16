تلوث الهواء في شمالي إيطاليا ينخفض بشكل حاد بسبب كورونا

2020/03/16 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض مستويات التلوث في ايطاليا و السبب كورونا

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