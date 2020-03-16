تجربة لقاح مضاد لفيروس “كورونا” في الولايات المتحدة والعالم ينتظر النتائج

2020/03/16 | 11:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الولايات المتحدة الأميركية اليوم الإثنين، قيام أول تجربة لقاح مضاد لفيروس “كورونا” بتموّل من الحكومة الأميركية، ويعرف اللقاح باسم ” mRNA-1273″، وانتجته شركة “مودرنا”.ومن المقرر أن تجري التجربة على

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