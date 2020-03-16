2020/03/16 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل … محافظة بغداد : غلق المحال التي ترفع الأسعار وتستغل الظروف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل … محافظة بغداد : غلق المحال التي ترفع الأسعار وتستغل الظروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).