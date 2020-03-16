الحشد الشعبي يرفع 20 عبوة ناسفة في سهل نينوى

2020/03/16 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن رفع 20 عبوة ناسفة بإحدى القرى في سهل نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي استجابت لمناشدات الأهالي في قرية بازكرتان في سهل نينوى الذين طالبوها برفع عبوات ناسفة في القرية والتي خلفتها عناصر داعش”.وأضاف البيان، […]

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