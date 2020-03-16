الصين مستعدة لمساعدة اسبانيا والفلبين في مكافحة فيروس كورونا المستجد

2020/03/16 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، خلال محادثة هاتفية مع نظيريه الإسباني والفلبيني، أن بلاده ستتخذ سلسلة من الإجراءات لمساعدة البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد .وقال وانغ، إن الصين أحرزت تقدما مهما في مكافحة المرض، وإن انتصارا نهائيا على المرض يلوح في الأفق، مضيفا أن المرض ليس له حدود وأن […]

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