البحرين تعلن تسجيل أول حالة وفاة جراء فايروس كورونا

2020/03/16 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين (16 آذار 2020)، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "المتوفية، مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، أصيبت بفيروس كورونا".

وأضاف البيان أن المريضة "حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر".

وشددت وزارة الصحة البحرينية على أن "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية".

وسجلت في البحرين، صباح اليوم الاثنين، 214 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتأتي المملكة في المركز الثاني من حيث التضرر بهذا المرض بين دول الخليج العربية بعد قطر، التي رصدت فيها 401 حالة.

بغداد اليوم- متابعة

قرّرت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين (16 آذار 2020)، المباشرة بغلق حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا لمحاولة وقف تفشي وباء كورونا، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف وكالة فرانس برس.

وأكدت صحيفة بيلد، أن "الإغلاق يسري

بغداد اليوم- ديالى

هددت قيادة شرطة ديالى، الاثنين (16 آذار 2020)، باتخاذ الإجراءات القانونية، بحق من يحاول رفع أسعار المواد الغذائية.

وقال قائد الشرطة اللواء حامد الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القيادة ستتخذ الاجراءات القانونية ب

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمنى، الإثنين (16 آذار 2020)، أن حظر التجوال دخل حيز التنفيذ في محافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع محافظات الفرات الأوسط والجنوب ما عدى محافظة البصرة، دخلت

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