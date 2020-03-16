تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية

2020/03/16 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (16 آذار 2020)، تصديق اعترافات متهمين اثنين بقتل فتاة وطفل في م...





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