الإنتاج الصناعي في الصين يسجل أسوأ حصيلة منذ 30 عاما

2020/03/16 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض الإنتاج الصناعي في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 13.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا المؤشر هو الأضعف في الثلاثين سنة الماضية.وأفاد تقرير نشرته وكالة “رويترز” بحدوث انخفاض أيضا في الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 24.5٪، ومبيعات التجزئة بنسبة 20.5٪، فيما ارتفع معدل البطالة في فبراير إلى 6.2٪ مقارنة […]

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