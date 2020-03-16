2020/03/16 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).