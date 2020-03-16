7 جرحى بينهم طفل في انفجار دراجة نارية شمالي شرق العراق

2020/03/16 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق عن وقوع 7 مصابين بينهم طفل بانفجار دراجة نارية مفخخة في طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "اعتداء إرهابيا تم بواسطة دراجة نارية مفخخة، انفجرت في قضاء طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين، مما أدى الى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وكانت وسائل اعلام عراقية أفادت أن الانفجار وقع داخل السوق الكبير في طوزخورماتو.

وطوزخورماتو هي مدينة عراقية تقع بشمال شرق العراق تتبع إداريًا محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك.

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