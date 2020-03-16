الاعرجي : سيتم الإتفاق مع أحد المرشحين على قبول التكليف ثم الاعتذار عنه

2020/03/16 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، عن كواليس اتفاق تم مع احد المرشحين لتمديد فترة حسم ملف رئيس الوزراء 15 يوماً اخرى.وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاثنين ، إنه “وصلت بعض القيادات السياسيّة إلى حدٍّ لا يُصدّق من عدم المبالاة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي […]

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