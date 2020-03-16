كورونا ينهي حياة أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران

2020/03/16 | 11:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي كلبايكاني توفي فجر اليوم الاثنين، جراء إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به "روسيا اليوم".

وكان آية الله بطحائي قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مدير مكتبه محمد جواد محمدي نوري السبت، إنه تم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في مشفى "الشهيد بهشتي" في مدينة قم.

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