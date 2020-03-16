توضيح من وزارة النقل بخصوص الطائرة الايرانية التي هبطت بمطار بغداد

2020/03/16 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضحت وزارة النقل ، بان الطائرة القادمة من مطار الامام الخميني – طهران الى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الـ 3:15 بتوقيت بغداد في اليوم الموافق 2020/3/15 هبطت في مطار بغداد الدولي بعد الاشتباه بوجود مواد متفجرة على متنها.وقال بيان للوزارة، ان “برج المراقبة التابع للسلطات الايرانية قد ابلغ برج […]

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