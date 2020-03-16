اعتقال أربعة تجار بعد رفع اسعار الفواكه في بابل

2020/03/16 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل اعتقلت قوة من الامن الوطني في محافظة بابل، اليوم الاثنين، اربعة من تجار الفواكه والخضراوات في الحلة بسبب قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية.وقال مصدر امني لـ"كلكامش برس" إن "قوة من جهاز الامن الوطني داهمت اليوم علوة الفواكه والخضراوات في الحلة واعتقلت اربعة من تجارها لقيامهم برفع الاسعار الى الضعف".واضاف ان "قرارا سبق وان اتخذ من خلية الازمة ، بموافقة القضاء، بمنع استغلال الظرف الذي يعيشه العراق بسبب مرض كورونا ورفع الاسعار".

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