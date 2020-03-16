عبد الرحيم التوراني - ثرثرة فوق جسر نهر الكورونا

2020/03/16 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني قابع بالبيت، معتكف، أوزع يومي بين النوم والاسترخاء والقيلولة والكسل، أحيانا أقوم بتصفح بعض الروايات والكتب التي لم أقرأها بعد، أفتح صفحة من كتاب وأغلق أخرى من كتاب.لا ألوي على شيء مما تطالعه عيناي.عقلي ليس معي.فيما يبقى من وقت الليل أو النهار، أطل على العالم من نافذة الانترنت، الحمد لله على نعمة الانترنت على كل حال.أو أشهر في وجه العدو اللعين الريموت كنترول، أسدد سلاحي من كوة اعتكافي صوب أك......

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