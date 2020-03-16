أحمد الديين - نعم للتضامن المجتمعي والإنساني لمكافحة الوباء… ولا للتأجيج العنصري ضد الوافدين والإساءة للمصريين

2020/03/16 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الديين في الوقت الذي نتفهم فيه تماماً مقدار الضغط النفسي الهائل والتوتر الشديد وحالة عدم اليقين عند الغالبية الساحقة من الناس وهم يعيشون ظروفاً استثنائية ويواجهون خطراً غير مسبوق يتمثّل في وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١-;-٩-;-)، فإن المطلوب منا جميعاً، كلّ في موقعه، أن نساهم في الحد من انتشار الوباء عبر التحلي بالوعي، والالتزام الدقيق بتعليمات الوقاية، والحرص على التضامن الإنساني والمجتمعي،......

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