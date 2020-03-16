2020/03/16 | 11:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البحرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 11:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البحرين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).