الزراعة : لا شحة في المحاصيل الزراعية ولا داعي لقلق المواطنين

2020/03/16 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت وزارة الزراعة، عدم وجود اية شحة في المحاصيل الزراعية ، داعية المواطنين الى عدم القلق من حظر التجوال ، لوجود الاكتفاء الذاتي من المحاصيل .و دعت الوزارة في بيان اليوم ، الجهات ذات العلاقة الى تشديد الاجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية برفع اسعار المواد الغذائية والخضراوات “.كما جددت دعوتها […]

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