اللواء ٢٨ للحشد ينفذ حملة تعفير وتعقيم في مدينة المشروع بمحافظة بابل

2020/03/16 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 28 بالحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير وتعقيم في مدينة المشروع بمحافظة بابل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، كوادر طبابة اللواء 28 نفذت حملة تعفير وتعقيم مدينة المشروع شملت المطاعم والاسواق بمحافظة بابل .وأضاف أن عملية التعفير تأتي ضمن جهود حملة “وعي” التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي للوقاية من فايروس

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