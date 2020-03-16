الموسوي لـ”العهد نيوز”: مخططات امريكية خبيثة تهدف لاعادة داعش مع قرب تشكيل الحكومة العراقية

2020/03/16 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب عن محافظة نينوى مختار الموسوي، اليوم الاثنين، على ضرورة مسك الشريط الحدودي بقوة لمنع تسلل الارهابيين، فيما اكد ان هناك تحركات لعصابات داعش الإجرامية النائمة في بعض مناطق غرب المحافظة.وقال الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “استمرار العمليات الاستباقية لملاحقة الخلايا النائمة ومسك الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بقوة لمنع […]

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