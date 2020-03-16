النزاهة : صدور قراري حكمٍ بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في محافظة نينوى

2020/03/16 | 11:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتِّحاديَّـة، عن صدور قراري حكمٍ مُنفصلين بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة نينوى؛ وذلك لمُخالفتها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، إلى “إقدام المُدانة عضو مجلس محافظة نينوى […]

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