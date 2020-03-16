شاهد: حجر صحي فاخر بالسعودية

2020/03/16 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت مديرية الصحة بمنطقة الرياض مقطع فيديو صوّره رجل أعمال، بيّن فيه ظروف إقامته في الحجر الصحي بعد عودته من دولة موبوءة بفيروس كورونا.وفيما استعرضت الكاميرا مكان الإقامة في الحجر الصحي، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين […]

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