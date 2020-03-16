2020/03/16 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن عدد المواطنين الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تجاوز المئة مليون شخص.وأوضحت الصحيفة أن هذه الحصيلة شهدت ارتفاعا بعد اعلان اسبانيا البؤرة الثانية للفيروس في أوروبا بعد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان: أكثر من 100 مليون شخص قيد الحجر الصحي في أوروبا بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان: أكثر من 100 مليون شخص قيد الحجر الصحي في أوروبا بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).