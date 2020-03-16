الاعرجي يكشف عن اتفاق بين كتل ومرشحين لتمديد فترة اختيار رئيس الوزراء

2020/03/16 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، عن مقترح لترشيح شخص إلى رئاسة الحكومة، بشرط أن يعتذر عن التكليف لكسب وقت إضافي في اختيار رئيس الوزراء.

وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلاً "وصلت بعض القيادات السياسيّة إلى حدٍّ لا يُصدّق من عدم المبالاة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمرُّ بها عراقنا وشعبه".

وبين "فقد اقترح أحدهم الاتفاق مع أحد المرشحين على قبول التكليف ثم الاعتذار عنه بهدف كسب ١٥ يوماً مرة أخرى، وبذلك يتوفر وقت إضافي لاختيار رئيس وزراء يُتفق عليه".

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