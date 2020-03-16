البحرين تعلن تعافي 17 مصاباً من كورونا

2020/03/16 | 11:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا ليصل عدد الحالات المتعافية في المملكة إلى 77.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن الحالات الجديدة لسبعة مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، موضحة أنه تم إخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت أنه تقرر إخراج الحالات من المستشفى بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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