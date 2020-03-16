القضاء يحدد عقوبة كل من يساهم بنشر فيروس كورونا أو يخالف قرارات خلية الأزمة: الحبس ثلاث سنوات

2020/03/16 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، ثلاثة توجيهات جديدة بعد الاتفاق مع وزير الصحة جعفر صادق علاوي، بشأن حظر التجوال والمصابين بفايروس كورونا.وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته “يس عراق”، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل في مكتبه صبيحة يوم ‏الاثنين الموافق 16 آذار 2020 وزير […]

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