روسيا تتوصل إلى صفقة مع تركيا لتزويدها بدفعة إضافية من “إس-400”

2020/03/16 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت روسيا، اليوم الاثنين، أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول تزويدها بدفعة جديدة من منظومات “إس-400” للدفاع الجوي قريبا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب مشاركة تركية معينة في عملية الإنتاج.وقال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، دميتري شوغاييف، في حديث لوكالة “إنترفاكس”، نشر اليوم: “مسألة الدفعة الإضافية من منظومات إس-400 […]

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