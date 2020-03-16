ياسر العظمة حذر من الفيروسات في مرايا قبل 34 عاما

2020/03/16 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عدوى التحذير من الفيروسات التي تفشت مؤخرا في الموسيقى والأغاني العربية كتفشي كورونا نفسه لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها دعوات مماثلة لا تزال حبيسة الأرشيف ويجهد الجميع الآن لنبشها.آخر ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي كان من ذاكرة الفن السوري العريق.فقد أنشد الفنان ياسر العظمة في مسلسل “مرايا 86″ أغنية […]

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