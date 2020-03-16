بالوثيقة.. سوق الأوراق المالية يوقف جلسات التداول والتعامل بالأوراق المالية اعتباراً من يوم غد

2020/03/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر سوق العراق للأوراق المالية، الاثنين (16 آذار 2020)، ايقاف جلسات التداول والتعامل بالأوراق المالية اعتباراً من يوم غد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن المدير التنفيذي للسوق، طه احمد عبد السلام، تتضمن :"استنادا إلى قرارات خلية الازمة المؤرخ في 15 آذار 2020، قرر مجلس المحافظين عدم تنظيم جلسات التداول ، وايقاف نشاط التعامل بالاوراق المالية اعتبارا من يوم الثلاثاء (17/3/2020)، لتمكين شركات الوساطة والمستثمرين استكمال التسويات المالية فيما بينهم ومصرف المقاصة لغاية يوم الاثنين 23 /3/2020".

بغداد اليوم-بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، الاحد (15 آذار 2020)، توفير مبلغ 30 مليار دينار لمواجهة فايروس كورونا المستجد في العراق.

وذكر البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل أعلن عن دعم جهود

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حما رشيد، السبت (14 اذار 2020)، عن موعد دخول العراق مرحلة الخطر بعد انهيار اسعار النفط العالمية.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق وفق بيانات 2019 يحتاج الى 43

بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني، السبت (14 آذار 2020)، عدم وجود أزمة في المواد والسلع الغذائية، لافتا إلى أن المواد متوفرة وتكفي لعدة شهور.

وقال العاني في بيان (بغداد اليوم): "اطمئن المواطنين بعدم وجود أي أزمة في نقص ال

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