2020/03/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تحمل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا العديد من الأبعاد، وتتسبب يومياً في خسائر فادحة على جميع الأصعدة، وبالطبع شمل هذا مجال كرة القدم التي توقفت بشكل كامل في معظم بلدان العالم.

ولا يتوقف الأمر على إيقاف البطولات الكبرى، وعدم وجود رؤية واضحة حول موعد استئنافها، بل للخسائر التي ستلحق بالاتحادات الوطنية والدولية أيضاً، بالإضافة إلى الأندية التي ستخسر أموالاً طائلة جراء هذا التوقف.

وفي تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية صباح اليوم الاثنين، تقدر الخسائر المالية لبطولة الليغا 679 مليون يورو، وذلك يشمل حقوق البث التلفزيوني، الإعلانات، شباك التذاكر والاشتراكات.

ومما لا شك فيه، أن ريال مدريد وبرشلونة يملكان الحصة الأكبر من هذه الخسائر التي ستطال جميع الأندية، ويحتل البرسا المرتبة الأولى بخسائر متوقعة تصل إلى 160 مليون يورو، يليه النادي الملكي بـ 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن" وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي وإيقاف البطولة وإغلاق ملعب سانتياجو برنابيو بشكل كامل سيؤدي إلى خسائر فادحة، وسيحرم النادي من الإيرادات التي كانت ستدخل عليه في المرحلة المقبلة".

وسيسخر الريال 4.4 مليون يورو كتذاكر لكل مباراة تقام على ملعبه سانتياجو برنابيو، كما أغلق النادي جولة سانتياجو برنابيو التي يأتي السياح من جميع أقطار العالم لأجلها، والتي بلغت إيراداتها خلال الموسم الماضي 27 مليون يورو، لكن أكثر شيء سيفقد النادي أموالاً بسببه هو حقوق بث المباريات، كحال جميع أندية العالم.

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