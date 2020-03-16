وزير صحة اقليم كوردستان يعلن خبرا سارا بشأن المصابين بكورونا

2020/03/16 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاثنين ان الاوضاع الصحية مستقرة للمصابين بفيروس كورونا، كاشفا عن مغادرة عدد منهم الحجر الصحي خلال الايام المقبلة لتماثلهم بالشفاء بسرعة.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير الصحة العامة في دهوك نزار عصمت اليوم، ان "جميع المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا واخضعوا للفحوصات المختبرية في محافظة دهوك ظهرات نتائجهم سالبة لحسن الحظ"، مؤكدا ان دهوك لا تزال تخلو من اية اصابة من الفيروس.

واضاف ان اقليم كوردستان اتخذ اجراءات جيدة للحد من تفشي الفيروس، مؤكدا ان رئيس وزراء الاقليم مسرور بازراني وجه بصرف ميزانيتين ماليتين بشأن مكافحة الفيروس وقد صرفت الحكومة امس الميزانية الثانية.

واكد الوزير ان اربع حالات مصابة بالفيروس في السليمانية قد تعافت بشكل تام، مشيرا الى ان هناك عدد اخر ايضا قد تماثلوا للشفاء وسيغادرون المستشفيات خلال الايام المقبلة.

وتابع البرزنجي ان الاوضاع الصحية للمصابين بالفيروس في الاقليم مستقرة سوى امرأة حامل تعاني من مضاعفت صحية، وهي الان تحت الرعاية الصحية.

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