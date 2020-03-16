2020/03/16 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، أصحاب المحال التجارية والتجار والصيادلة من استغلال أزمة فيروس كورونا ورفع الأسعار.وكتب في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “إياكم من رفع الأسعار، واحتكار الطعام، واحتكار الدواء، وإياكم والجشع، واصبروا على البلاء وإلا انتشر بينكم كانتشار النار في الهشيم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحذر التجار والصيادلة من استغلال أزمة فيروس كورونا ورفع الأسعار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحذر التجار والصيادلة من استغلال أزمة فيروس كورونا ورفع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).