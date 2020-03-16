2020/03/16 | 12:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم الاثنين، عن أول حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة، أن "المتوفية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)"، مضيفة أنها "قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر".

وأكد وزارة الصحة البحرينية أن "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تسجل وفاة اول مصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تسجل وفاة اول مصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).