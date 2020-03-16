شجرة الاديب نواف السنجاري تثمر عنقودا اخر من القصص بعنوان “مواسم”

2020/03/16 | 12:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر لا يخفى عن القارئ الكريم والمطالعين والادباء ومحبي الادب ان هناك شمس شرقت في سماء بعشيقة وبحزاني انارت صفحات الأدب وأضفت الى القصة ربيعا لا يشيب والى الشعر نبضات مخلدة لطالما كانت العصور تتنفس.الأديب “نواف خلف السنجاري” شجرة الزيتون التي تثمر كلمات وبدائع، دائمة الخضرة، ولهانة العطاء، ها هو …

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