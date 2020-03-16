السمنت العراقيـة تعلـن عـن تحقيـق 129% مـن خطـة الإنتـاج والمبيعـات

2020/03/16 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- کشفـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن تحقيق معمل سمنت الرافدين التابع لها 129% من خطة الإنتـاج والمبيعات في شهر شباط الماضي.وقال مدير عام الشركة عدنـان الغنـام في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “معامل الشركة في المنطقة الشمالية تسير وفق الخطط التسويقية والإنتاجية الموضوعة وقد تجاوزت […]

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