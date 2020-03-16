حملة توعية في البصرة للوقاية من كورونا

2020/03/16 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذت شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة البصرة ، حملة لنشر المفاهيم الصحية الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا في مركز المحافظة من خلال مكبرات الصوت وسيارات الاسعاف .وقالت مديرة الشعبة الدكتورة ريا حبيب ، في تصريح صحفي، ان “الحملة شملت مناطق واسواق مركز المدينة في العشار والجزائر والجمهورية ومناطق عديدة اخرى […]

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